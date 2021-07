"Su familia lo espera": Mujer pide ayuda para localizar a su esposo; desapareció en el Valle de Guaymas

Ciudad Obregón, Sonora.- Los últimos cinco días han sido los más pesados para Lourdes y su familia. Desde el pasado 9 de julio, su esposo Josué Álvarez y su compañero Mario González, desaparecieron en el ejido de La Atravesada en Guaymas, desde entonces nada se sabe de ellos.

Lourdes lleva consigo un folder color amarillo donde guarda la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y diferentes fotografías de Josué y Mario. “Ello se dedican a la compra y venta de catalizadores”, explica para TRIBUNA, “ellos salen a trabajar a las 8 de la mañana de aquí (Ciudad Obregón), iban en un Chevrolet Aveo color blanco 2018”.

Ambos les dijeron a ella y a la esposa de Mario (quien es prima de Josué) que iban a recorrer los pueblos de Guaymas y Empalme. Incluso ambos se llevaron un cambio extra de ropa para quedarse un día más y mencionaron que se iban a quedar en el hotel Flamingos en Guaymas. Lourdes menciona que era la cuarta vez que iban a trabajar para allá.

Ese día ella tuvo comunicación por última vez con Josué a las 2:45 de la tarde, “me contestó y me dijo estoy aquí en La Atravesada ‘estamos quitando un catalizador, ando ocupadito en la noche te marco’ me dijo”. Cuenta que generalmente Josué siempre le llamaba más tardar a las 10 de la noche, pero esa noche no lo hizo.

Aunque ella le envió una fotografía de su hijo al WhatsApp de Josué pero no le llegó, “le marque y me mandaba a buzón”. Un familiar de ella en Guaymas verificó que no se encontraban en el hotel. Esa misma noche (la del 9 de julio) fueron diferentes las llamadas realizadas ambos parte de sus familiares, ninguna con éxito.

Lourdes y su familia decidieron ir a Empalme y Guaymas para recorrer hoteles y hospitales, pero no los encontraron y tampoco al vehículo. Actualmente ambas familias ya presentaron una denuncia ante la fiscalía, sin embargo, no hay avances todavía.

Ella y Josué tienen 19 años de casados y son padres dos niñas y un niño. Lourdes explica que con la situación de violencia en la región se puede pensar lo peor y estos últimos cinco días han sido muy desesperantes para ella. También dijo que había muchas personas que han intentado extorsionarla, “no entiendo como hay personas tan malas y sin corazón”.

Por último pide ayuda a quien pueda tener información sobre ellos para localizarlos ya que la familia de ambos los esta esperando.

