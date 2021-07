Lamentable hallazgo: Madre encuentra a su hijo colgado de un árbol tras ir a una fiesta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una madre encontró a su hijo colgado de un árbol en el patio trasero de su hogar asentado en la colonia Américo Villarreal en Ciudad Victoria, minutos después de las 23:00 horas del pasado sábado 17 de julio.

El hombre respondía al nombre de Silvestre 'N' y horas antes del deceso se encontraba reparando su motocicleta en la que viajó hacia una fiesta. Cuando regresó de la celebración, él "se sentó en el sillón que está en la cochera y empezó a escuchar música, eso siempre lo hace", testificó la progenitora.

En seguida, la mujer se dirigió a su habitación a dormir. Una hora más tarde salió, y aunque las canciones seguían corriendo, "mi hijo ya no estaba, entonces me fui a buscarlo al cuarto de al lado donde él se duerme, pero no lo vi, en eso me fui al baño y lo vi colgado en el árbol, de inmediato le avisé a mi esposo".

Autoridades del Ministerio Público se movilizaron a la vivienda luego de que se enteraran del caso mediante una llamada telefónica al 911. En el lugar ordenaron el levantamiento del cuerpo, así como el análisis de evidencias que esclarezcan el motivo del suicidio.

Fuente: Hoy Tamaulipas