Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores exige justicia por asesinato de Ricardo Domínguez

Guaymas, Sonora.- El gremio periodístico fue golpeado una vez más la tarde de este jueves 22 de julio con la ejecución a mano armada del periodista Ricardo Domínguez López en el estacionamiento de un supermercado, al norte de Guaymas.

Ante este lamentable hecho, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias a la familia del comunicador y exige justicia a las autoridades correspondientes.

Ricardo Domínguez era director general del portal de noticias InfoGuaymas, firmaba sus notas como Ricardo López y era un acreditado periodista en la región de Guaymas y Empalme.

Por desgracia esta se ha convertido en una zona de guerra donde las bandas del crimen organizado pelean por el control de la región y "no tienen empacho en asesinar a todos quienes consideren contrarios a sus intereses, incluyendo periodistas."

El hoy occiso recibió amenazas en marzo del presente año y por ello debió abandonar su ciudad para buscar refugio en Ciudad Obregón; por desgracia los sicarios ya lo tenían en la mira y cumplieron con su amenaza, justo el día de su cumpleaños número 47.

Su artero crimen no solamente es un atentado contra quienes ejercemos el periodismo en Sonora y México; es también la manifestación del desprecio a una sociedad que busca la paz y reza por retomar la tranquilidad".

"Este crimen, cometido a plena luz del día y con todos los agravantes es el reflejo de la inseguridad que padece toda la sociedad y es la muestra de la facilidad con la cual se puede asesinar a quien sea señalado por el crimen organizado", expresó.

De esta manera, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. y el Foro Estatal de Periodistas expresó su total indignación y reprueba este hecho violento; "ni como sociedad ni como gremio periodístico podemos seguir tolerando un estado de indefensión como el actual."

El Foro también hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que se establezca una mesa donde junto con otros ciudadanos, los periodistas también sean calificados como grupo de alto riesgo y se establezcan verdaderos protocolos de protección.

No es suficiente con detener a los responsables del crimen. ¡Ya no! Ahora la exigencia va más allá. Se trata de trabajar en conjunto y garantizar la libertad de expresión para todos los periodistas; no es aceptable que por el ejercicio de una libertad se prive de la vida a un colega como Ricardo López con total impunidad y sin que existan consecuencias."