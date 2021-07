La falta de experiencia se convierte en el principal problema que afecta a jóvenes en lo laboral

Ciudad Obregón, Sonora.- Conseguir el trabajo soñado no es como en las películas, los jóvenes se enfrentan a un mundo totalmente nuevo. El desconocimiento, la inexperiencia y la desesperación, los lleva a tomar empleos que no se vinculan a su perfil profesional o no son para nada lo que desean.

Muchos de estos jóvenes, ya egresados de una carrera profesional, no saben cómo hacer un currículum vitae (CV) correctamente o desconocen de los procesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ambos necesarios para comenzar la vida laboral. Pero también se debe a que las empresas exigen cierto nivel de experiencia que sin haber laborado antes es imposible.

De acuerdo con el estudio 'Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes', realizado por la firma de capital humano Manpower 58 por ciento de los jóvenes ven que la falta de experiencia es el principal obstáculo mientras que el 17 por ciento de la juventud ve como problema no hablar otro idioma.

Jesús Federico Romero, de 23 años, recién egresado de la carrera de Ingeniería en Biosistemas, señaló que ante la falta de oportunidades y por la necesidad de cubrir sus gastos, se ha visto forzado a buscar trabajo en lugares fuera de su área de estudio.

Cuando recién salí a buscar trabajo, fui a empresas afines a mi carrera, pero cada día que pasa y no encuentro trabajo, me ha forzado a buscar en lo que sea, yo me vine desde Tesopaco a estudiar y pues ocupo pagar la renta y comer, estoy analizando la posibilidad de irme a otro estado", declaró.

Añadió que, si existe trabajo en la región, pero la barrera que ha encontrado se da al momento de tener que comprobar experiencia, situación que argumenta lo obliga a buscar un empleo en donde de antemano sabe que no durará y solo estará para cubrir sus gastos diarios.

Por su parte Abel, estudiante de 19 años de edad, añadió que la situación para quienes necesitan trabajar y estudiar, también se complica por el tema de la experiencia laboral. "Es difícil salir a buscar un primer empleo, mis padres me enseñaron a formular el currículo, y todo bien en las entrevistas, hasta que me piden experiencia y pues es algo que no tengo".

Abel, compartió que inicialmente buscaba un trabajo a fin a su carrera de Mecatrónica, pero ante las negativas a optado por acudir a solicitar a una empresa empaquetadora de alimentos, explicando que, si bien no es su trabajo ideal, ha sido el único de donde ha postulado que no le pidieron experiencia previa.

Esta fea la situación, existe necesidad y los empleadores lo saben, en mi caso, solo estaré ahí si me contratan, en lo que encuentro algo mejor, cuando comencé mis estudios, escogí esta carrera porque me gusta y es de lo que quiero vivir", señaló.

La psicóloga Karla Flores Ruiz, reclutadora en una empresa informática, explicó que el tema de pedir experiencia, varía entre empresas, ya que en algunas por la responsabilidad que el puesto requiere, muchas optan por gente con trabajos previos en el área.

No es la única opción que se tiene para cubrir perfiles, en otras, por ejemplo, se realiza un curso de inducción, donde se puede valorar las capacidades del aspirante, hay que recordar que cuando se recibe la llamada de Recursos Humanos de una empresa, es porque está ya valoró que, si el aspirante puede llenar el perfil", detalló la especialista.

Así mismo, complementó que otro de los factores que influye para que el reclutador decida, es el interés que muestre el aspirante. “Los reclutadores calificamos aspectos distintos de los que examinará el jefe de departamento o el director de la compañía, como sería la actitud, proactividad o valores de la persona, por lo cual al momento de que les soliciten platicar de su experiencia previa, sino cuentan con ella, ser honestos y argumentar porque se cree estar calificado para el puesto".

Flores Ruiz, explicó que en su experiencia cerca del 60 por ciento de egresados, por desesperación y frustración de no encontrar un empleo, deciden trabajar en un área diferente a la que estudiaron, en su mayoría se subemplean en trabajos como choferes, empleados en comercios fijos o semifijos de alimentos o se dedican al comercio ambulante.

