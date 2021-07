Paradas de autobuses se encuentran en condiciones deplorables en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a las deplorables condiciones en las que se encuentran distintas paradas de autobuses en el municipio, adultos mayores y usuarios en general se ven obligados a permanecer de pie mientras esperan su respectiva ruta y en ocasiones también se ven expuestos de forma directa al intenso calor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A pesar de que estos lugares fueron hechos para que los cajemenses esperen de una forma cómoda el transporte urbano y suburbano, los usuarios no pueden sentarse por la falta de bancas. Algunos puntos también carecen de algún techo que les proporcione sobra a los usuarios pese a las altas temperaturas que hay en el municipio.

En entrevista con TRIBUNA, Alberto Alonso, usuario de la línea 13 del transporte urbano, aseguró que es larga la espera que hace cotidianamente para poder abordar esta ruta, mientras que no hay en dónde sentarse, por lo que debe permanecer en pie hasta que llegue la unidad.

Sería bueno que se arreglaran las condiciones en las que están las paradas de camiones porque la verdad es que si se tardan bastante tiempo en llegar las unidades y uno no puede ni estar sentado. Muchas veces uno lleva despensa en las manos o incluso bebés y es más cansado", aseguró.

Por su parte, Maximilio Portillo, una persona de edad avanzada, manifestó que a pesar de que personas como él no aguantan mucho tiempo estando en pie, día a día deben permanecer así por las condiciones de algunas paradas de camiones.

Son varias las que no tienen dónde sentarse, otras tampoco tienen sombra y claro que nos afecta. También he visto que algunas si tienen bancas pero no sirven y podemos llegar a caernos", mencionó.