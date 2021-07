Va de compras y no regresa: Señora abandona a bebé con mujer que pide dinero en la calle

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que pide dinero en la calle acudió a la Policía de Monterrey luego de que una señora le 'encargara' a un bebé recién nacido en lo que ella hacía sus compras, pues señaló que no la dejaban ingresar a la tienda con el menor. No obstante, la supuesta madre ya no regresó; esto apuntaría a un caso de abandono.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE), el evento ocurrió a las afueras de la tienda comercial Super City, ubicada entre la avenida Cuauhtémoc y la calle Aramberri.

La mujer que se quedó a cargo del menor informó a las autoridades que, mientras esta pedía dinero, una señora con el bebé se le acercó y le pidió de favor que cuidara al recién nacido en lo que hacía sus compras, pues no la dejan ingresar a la tienda con este.

La mujer que pedía dinero accedió ayudarla. La que se cree es la madre del infante le dejó a la señora una pañalera, una lata de leche en polvo y una mamila con alimento preparado.

La mujer que encargó al bebé ya no volvió por él.

No obstante, pasaron tres horas y la mujer ya no regresó por el menor. Ante esto, la señora que accedió a cuidar al recién nacido fue con la Policía y le informó la situación.

La FGJE de Nuevo León ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso, además de que le tomó muestras de ADN al menor para confirmar si quien lo abandonó en realidad era su familiar.

Hasta el momento no se tiene información sobre la identidad de la mujer que dejó al bebé.

