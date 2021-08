Macabro hallazgo: Abandonan cuerpo sin vida en la parte trasera de un auto; nadie oyó nada

La Paz, Estado de México.- Vecinos del municipio Los Reyes La Paz, en el Estado de México, vivieron momentos de terror al localizar a una persona inconsciente en la parte trasera de un automóvil, pese a que llamaron a las autoridades para intentar rescatarla, nada pudieron hacer por la víctima, puesto ya no contaba con signos de vida para cuando los sacaron.

Los hechos ocurrieron en la colonia Arcón, muy cerca del Canal La Compañía, cuando algunos vecinos de la zona llamaron a las autoridades, denunciando la presencia de una persona inconsciente en el interior de automóvil color gris, el cual estaba ubicado a un costado de las vías del tren.

Una vez que la Policía Municipal arribó al sitio y corroboraron la información, intentaron sacar a la víctima con la ayuda de un equipo de paramédicos, sin embargo, al lograr acceder a él, se percataron de que ya no contaba con signos de vida, por lo que no pudieron hacer nada más que confirmar su defunción. Por su parte, los testigos informaron que no habían escuchado nada extraño por la noche, simplemente, al salir encontraron el carro.

Finalmente, la Fiscalía del Estado de México tuvo que acudir para comenzar las diligencias necesarias, mientras que el Servicio Médico Forense, se encargó de levantar el cuerpo de la víctima, de aproximadamente 35 años, el cual quedó catalogado como desconocido.

