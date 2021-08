FGJ-CDMX: Saúl Huerta, diputado acusado de abuso, estaría prófugo tras orden de aprehensión

SE BUSCA!

NO HALLAN al SAUL HUERTA

Agentes de @PDI_FGJCDMX tienen ya la orden de aprehensión en Vs del ex @DiputadosMorena

No lo hallan en los domicilios q proporcionó a @FiscaliaCDMX

Está acusado de violación y abuso sex Vs menores.



