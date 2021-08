A la orilla de la carretera, abandonan el cuerpo sin vida de un joven; lo habrían arrollado

San Luis Potosí.- La mañana de este miércoles automovilistas que circulaban en la carretera estatal Valles-Naranjo se llevaron una aterradora sorpresa al ver el cuerpo sin vida de un joven. Autoridades investigan la causa de la muerte.

A través del Servicio de Emergencias 911, se reportó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado en plena carretera; estaba entre los ejidos Rancho Nuevo y Camillas, rumbo al paraje Micos, de Ciudad Valles, SLP.

De inmediato, autoridades se movilizaron hacia el sitio mencionado y confirmaron el reporte: con múltiples heridas, yacía cuerpo de un joven tirado en el tramo carretero, a la altura del kilómetro 11.

Cerca del ahora occiso, se encontraba un automóvil marca Nissan Versa, color blanco y rojo, habilitado como taxi. Este tenía daños en el frente y manchas de sangre.

En el interior del vehículo se encontraba un chófer, quien confesó haber atropellado el cuerpo. No obstante, mencionó que este ya no tenía signos vitales cuando pasó sobre él. Se percató de su presencia demasiado tarde y no pudo evadirlo ni frenar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El conducto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE-SLP), en tanto que las autoridades ya investigan la identidad del joven.

Fuente: El Diario de San Luis