¡Fuera pudor! Atala Sarmiento se pone bañador y enseña lo que le daba vergüenza de su cuerpo

Cataluña, España.- La actriz y conductora Atala Sarmiento se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano en las cálidas playas de Cataluña, España, país donde radica desde finales de 2019, tras dejar la conducción de Ventaneando.

Desde ahí, la expresentadora de TV Azteca se sinceró con sus seguidores en Instagram sobre la parte de su cuerpo que no le gusta enseñar. Sin embargo, la famosa asegura que ya aprendió a aceptarse tal y como es, y ahora no tiene esas inseguridades.

En la imagen, Atala, de 48 años de edad, se lució con un bañador de una sola pieza mientras modela sentada en la arena de la playa para enseñar sus largas y pálidas piernas, que ahora, asegura, ya no le avergüenzan.

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza… Las piernas largas me las dio mi madre… Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", se lee.