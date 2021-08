Tragedia en Sonora: Muere Kike, niño de 4 años atropellado en playa de Huatabampo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- La tarde del pasado domingo se registró un accidente donde un menor de edad de 4 años fue atropellado cuando se encontraba jugando en la playa Huatabampito, ubicada al sur de Sonora, hecho que le arrebató la vida.

En palabras de su madre, Verónica, el lamentable suceso ocurrió cuando el pequeño Enrique, también llamado Kike, estaba divirtiéndose en la arena cuando una camioneta tipo pick up de color guinda pasó a acceso de velocidad y lo arrolló.

A bordo de un automóvil particular, el pequeño fue trasladado de emergencia a un hospital, sin embargo, falleció a las pocas horas de haber ingresado a urgencias debido a la gravedad de sus lesiones.

A través de redes sociales, la afligida mamá compartió una serie de fotografía de su hijo y le escribió un mensaje de despedida:

"Mi vida, ya no te tengo a mi lado, ya vuela alto mi amor, muy alto, ve con las estrellitas y cada vez que vea al cielo te veré con tu sonrisa hermosa", se lee.

Además, invitó a la gente que visita las playas a reflexionar sobre este tipo de accidentes para que el caso de Kike no se vuelva a repetir.

"Ojalá las personas hagan conciencia que en la playa hay familias con sus niños y ellos solo son felices jugando a la orilla del mar por eso les pido de corazón que cada que vayan a la playa no les den recio a sus carros o motos, hay niños jugando o bañándose", dijo.

Por último, Verónica aseguró que no le guarda rencor a la persona que le arrebató a Kike, sin embargo, espera que haga conciencia de lo que provocó y que algún día tome la responsabilidad que le corresponde "aunque no me regreses a mi niño".

