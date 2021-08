VIDEO: ¡Brutal! Golpean hasta sangrar a alcaldesa electa de CDMX; señala a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, Lía Limón, quien es la alcaldesa electa de Álvaro Obregón en la CDMX denunció que un grupo de policías la golpearon hasta sangrar, este lunes 30 de agosto. Señaló que Claudia Sheinbaum sería la responsable.

De acuerdo con el material audiovisual que ya circula en redes sociales, el ataque contra Limón ocurrió cuando esta se dirigía hacia el Congreso de la Ciudad de México, en donde intentaría tener un diálogo con las autoridades capitalinas.

No obstante, antes de llegar, elementos policiacos de la CDMX la agredieron hasta provocarle una herida en el rostro.

La futura alcaldesa de la Álvaro Obregón mencionó que ni ella ni su personal ejercieron violencia ni ningún tipo de ataque contra los elementos de la Policía que yacían afuera del recinto, asimismo, denunció que el agente cumplió una orden para golpearla y sangrarla.

Veníamos a dialogar e manera pacífica y en ningún momento ejercimos un acto de violencia, nos acercamos a las vallas, incluso en algún momento que empujaron a un policía dijimos 'no lo empujen'", afirmó Lía Limón en sus redes sociales.

En este mismo discurso, señaló que la jefa de Gobierno habría sido quien diera la orden, por lo que exigió un diálogo con ella y el secretario de Gobierno, Martí Batres.

Estas no son formas, estas no son formas de la jefa de Gobierno, del secretario de Gobierno. Nosotros exigimos un diálogo respetuoso y exigimos que se nos permita gobernar porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto", dijo.

Señaló que seguirán exigiendo diálogo y el paro a los ganaderos, elementos que ya no tendrían que regir en CDMX.

No queremos esto, no está permitido y no es aceptable una agresión de este tamaño en una ciudad donde se supone que en uno de sus primeros actos fue quitar a los granaderos", argumentó en la grabación.