Fue a una entrevista de trabajo y desapareció: Hallan sin vida a Manuel Alejandro en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 5 de agosto, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón confirmó que el joven Manuel Alejandro Cárdenas Álvarez fue localizado sin vida, luego de varios días en los que sus parientes no supieron nada de él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Por medio de redes sociales, el grupo de mujeres hizo pública la triste noticia sobre el hallazgo del cuerpo del joven de tan solo 19 años de edad en Ciudad Obregón. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre el caso.

Por su parte, Yamileth Ramos, pareja sentimental del fallecido, le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Facebook, en donde aprovecha para despedirse de él y recordar los buenos momentos.

No sabes cuánto te voy a extrañar, nunca te voy a olvidar porque yo sé que tengo que ser fuerte, pero no puedo con esta alma y corazón rotos, te amo mi chaparrito y te mando muchos besos. Sé que pronto voy a escuchar esa frase que me decías cuando llegabas de trabajar ‘ya llegué vieja’ te amo mi Manolito te amo mucho hasta pronto mi viejo", escribió.