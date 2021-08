Tenía 3 años: Hallan el cuerpo de Fátima abandonado en un paraje; sus familiares la matarían

Ciudad de México.- El terror y la violencia contra la mujer no para en México. La nueva víctima de estos actos fue Fátima, una niña de solo 3 años que fue encontrada sin vida en un paraje de la CDMX.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el cuerpo de Fátima, de solo tres años, fue encontrado sin vida el pasado jueves 5 de agosto en la alcaldía Milpa Alta.

Tras el macabro hallazgo, se informó a los medios que el delito será investigado como feminicidio y que se buscará dar el máximo castigo a quienes resulten culpables de este asesinato.

Tras realizar las primeras diligencias e investigaciones, se sabe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ya logró detener a dos presuntos culpables: Luis y Rodrigo, hermano y cuñado de la madre de la Fátima.

En tanto, vecinos de Milpa Alta se coordinaron para montar un altar en memoria de Fátima. Exigen a las autoridades que este feminicidio no quede impune como muchos otros.

Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan", se puede leer en varias intervenciones.