"Voy a dar contigo": 'El Mencho' y CJNG lanzan VIDEO y amenazan a la periodista Azucena Uresti

Ciudad de México.- En las últimas horas se ha vuelto viral un video en donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzan una fuerte amenaza en contra de la periodista Azucena Uresti y le advierten que darán con ella ha como dé lugar.

En la grabación se observa a un grupo de hombres armados vistiendo de negro y cargando rifles de alto poder, mientras solo uno de ellos habla a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes alias 'El Mencho' y muestran su molestia contra la conductora de Milenio, Radio Fórmula y otros medios.

Azucena Uresti... donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono", dice.

El hombre alega que Azucena les "está tirando directo" y la acusa de "cubrir" la verdadera cara de Juan Farías Álvarez alias 'El Abuelo' líder del Cártel de Tepalcatepec e Hipólito Mora, a quienes tacha de ser delincuentes y extorsionadores y no autodefensas como ellos se hacen llamar.

No se ladeen de un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente".