Ella es Esmeralda: Su madre la busca con desespero; acusa a tío de raptarla

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de angustia vive la familia de Esmeralda Medina Cisneros, una menor de 14 años que en las últimas horas se ha convertido en tendencia en redes sociales, pues desde la tarde del pasado martes se encuentra desaparecida y su madre la sigue buscando con desespero.

Las publicaciones vertidas en redes sociales señalan que Esmeralda se encontraba "intranquila en los últimos días" y después de las 18:00 horas del pasado martes no fue vista más, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

De acuerdo con la propia madre de la menor, la menor se fue con un tío de nombre José Raúl 'N' con engaños, sin embrago, esta versión no ha sido corroborada, no obstante, se dijo desesperada por no encontrar a su hija.

Señaló que la última vez que Esmeralda fue vista vestía pantalón de mezclilla, tenis blancos, camisa negra y pelo suelto. Puso a disposición los teléfonos 622-183-53-92 o 644-171-13-05.

