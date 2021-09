¡Alerta! Filtran VIDEO de un nuevo modus operandi que usarían para robar autos en México

Tlalnepantla, Estado de México.- Los delincuentes cada vez son más creativos en México. Ahora circula en redes sociales el video del que sería su nuevo modus operandi para robar vehículos; conoce cómo funciona y de qué manera evitarlo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En días recientes comenzó a circulan un video y el testimonio de una mujer que presuntamente, iba a ser víctima de robo de auto. Los hechos se registraron en la avenida Ceylán, a la altura de Panteón Jardines, en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

En el clip que rápidamente se viralizó se observa a una mujer conduciendo, cuando de repente sujetos no identificados (los presuntos delincuentes) se acercan a ella y le hacen señas para que se detenga.

Acto seguido, el copiloto del otro vehículo le dice "detente, porque tu coche es robado"; después, le muestra una computadora que presuntamente muestra las placas de su vehículo y el reporte de robo.

Como los sujetos no se identificaron como policías, ni como otra autoridad, la mujer les responde que no se va a detener, en tanto que su acompañante, quien va grabando el hecho, le dice que continúe el camino.

No oye, ¿qué te pasa? No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame" le dice la conductora a los presuntos delincuentes, mientras sigue avanzando.