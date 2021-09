"Estoy muerta en vida": Madre suplica por ayuda para hallar a su hijo Cristian en Sonora

Ímuris, Sonora.- Desde hace varios días que nada se sabe sobre el paradero del joven de 18 años, Cristian Eduardo Mada Gómez, quien se encuentra en calidad de desaparecido en la comunidad de Ímuris, Sonora y es buscado por sus familiares.

A través de redes sociales, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora publicó la ficha de búsqueda del extraviado y señaló que la última vez que se le vio fue el miércoles 15 de septiembre de 2021, cuando salió de casa por la tarde y ya no regresó.

Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con él y no han tenido noticias sobre su ubicación. Fanny Gómez, madre del desaparecido expresó su dolor por la situación y solicitó llamar al 6323274903 para aportar cualquier información al respecto.

Me estoy volviendo loca sin saber de mi hijo a mí no me importa quién o como, yo solo quiero saber dónde está, si tú sabes algo te suplico que me digas por lo que yo más quiero te juro que no diré nada, tengo noches sin dormir con la incertidumbre de saber dónde está. Ayúdenme por favor, se los suplica una madre muerta en vida", se lee en Facebook.