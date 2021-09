Golpe a YouTube: Encuentran sin vida al youtuber Milo Ibáñez en la CDMX

Ciudad de México.- Una tragedia ha trastocado al mundo de YouTube, pues en las últimas horas se informó que el youtuber Hermilio ‘Milo’ Ibáñez, quien es miembro de la comunidad LGBTQ+, fue encontrado sin vida en su departamento en la alcaldía de Iztapalapa.

De acuerdo con algunos reportes, el hallazgo del cuerpo del youtuber de 44 años de edad se realizó el pasado 18 de septiembre, y aunque las autoridades reportaron muerte por asfixia, la hipótesis apunta a un infarto.

Una vez localizado el cuerpo del youtuber que cuenta con 3 mil suscriptores en su canal, la Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atrajo el caso para comenzar la investigación.

En redes sociales, un presunto amigo de Milo señaló que el youtuber murió a causa de un infarto, ya que las primeras indagatorias indicaban que falleció por asfixia y que fue encontrado con un cable en el cuello, lo que supondría un suicidio.

Una persona muy cercana me acaba de confirmar que no. El hilo de Twitter es falso. Milo falleció de un infarto. No se suicidó. No murió de SIDA. No falleció por ninguna de las teorías conspirativas que se están armando”, señalaba el presunto amigo.