(VIDEO) Huachicoleros: Fuga de gasolina por toma ilegal moviliza autoridades en Ecatepec

Ecatepec. Estado de México.- Momentos de terror y angustia vivieron familias de Ecatepec, en Edomex, luego de que un fuerte olor a gasolina los despertara en la madrugada. Se trataba de una fuga de combustible causada, presuntamente, por una toma ilegal de huachicoleros.

De acuerdo con los primeros informes, la fuga del combustible se registró en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, en el tramo ubicado en avenida Gran Canal, durante las primeras horas de este miércoles 29 de septiembre.

De inmediato, vecinos de la zona llamaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, para que se atendiera el evento.

Al sitio referido arribaron elementos de la Policía, así como de Guardia Nacional y de Protección Civil; tras ubicar el sitio de la fuga, se movilizaron para evacuar a alrededor de 20 familias de la zona, a fin se garantizar su seguridad.

Se precisó que la fuga habría ocurrido debido a una toma ilegal causada por Huachicoleros en Ecatepec; no obstante, el incidente no pasó a mayores y no se registraron ni incendios, ni víctimas mortales.

Una vez que la fuga fue controlada y especializados de Pemex cerraron el ducto, las familias lograron volver a sus hogares.

Cabe destacar que el poliducto localizado en Tuxpan-Azcapotzalco tiene longitud de 311 kilómetros y es considerado la principal red de distribución de combustibles para el Valle de México..

Lamentablemente, no es la primera vez que elementos de grupos criminales, como huachicoleros, causan fugas de esta magnitud.

