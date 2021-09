Brutal: Misteriosas mantas en diferentes puntos de Ciudad Obregón movilizan autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de incertidumbre y angustia vivieron vecinos de Ciudad Obregón, luego de que la noche del pasado miércoles aparecieran misteriosas mantas en diferentes puntos de la cabecera municipal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, las mantas fueron detectadas alrededor de las 21:00 horas del pasado miércoles 29 de septiembre, en diferentes puntos de Ciudad Obregón por residentes.

Se detalló que en total eran tres mantas y estaban colocadas en estos puntos: la Escuela Secundaria Técnica No. 56 'Prof. José Luis Osuna Villa0, ubicada en la Valle de Kari, de la colonia Miravalle; a las afueras de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 'Juan Rivera Armenta' y en el Instituto Monserrat De Cajeme, A. C.

Luego de que se reportara su presencia, elementos de la Policía Municipal de Cajeme se movilizaron para quitarlas.

Hasta el momento, se desconoce quién habría colocado dichos mensajes impresos.

La última ocasión que se reportó la presencia de 'narcomantas' en esta región, fue el pasado 13 de agosto; los mensajes fueron colocados en iglesias y puentes de Cajeme y estaban firmados por un grupo delictivo.

Fuente: Staff