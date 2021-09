Desaparece Francisco Javier, joven miembro de la tribu yaqui; salió de casa y no regresó

Guaymas, Sonora.- Desde hace varios días que nada se sabe de Francisco Javier Sánchez Jécori, quien desapareció sin dejar rastro en el poblado de Tórim, municipio de Guaymas, por lo que su familia pide la ayuda de la población para encontrarlo.

A través de redes sociales, amigos y parientes se han dedicado a compartir sus fotografías para ayudar en su pronta localización y han detallado que la última vez que se le vio fue el lunes 6 de septiembre del presente año.

Indicaron que el joven miembro de la tribu yaqui salió de su vivienda y ya no regresó. Esta situación ha generado suma preocupación entre sus familiares quienes temen que haya sido víctima de algún delito que ponga en riesgo su vida.

Al momento de su desaparición, Francisco Javier vestía gorra color beige, camisa azul pantalón de mezclilla. Se desconoce si existe alguna denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora por este caso.

Por medio de Facebook, sus allegados exigen justicia y piden a la comunidad que en caso de contar con cualquier información que ayude a dar con su paradero se informe al número de emergencias 911.

"¿Porque hacen esto con gente honesta y trabajadora? La familia de este morro no tienen dinero viven al dia como tu como yo entonces no sean tan mala honda y dejen ir al morro, pónganse por un momento en su lugar y no la ca... con un inocente más. Exigimos lo regresen ya, todos somos Francisco Javier", se lee.