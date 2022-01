Líder de Madres Buscadoras de Sonora pide a cárteles que le permitan buscar a sus hijos

Hermosillo, Sonora.- Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo una dolorosa suplica a los jefes de los cárteles del narcotráfico en el estado para que le permitan salir a buscar sus hijos.

Con un cuadro que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe y donde están recargadas las fotografías de sus hijos desaparecidos, hace la respetuosa petición a los narcotraficantes que operan en Sonora.

Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles en Sonora: Salazar (José Crispín Salazar Zamorano, líder de Los Salazar y presunto operador de Los Chapitos) y Caro Quintero (líder del Cártel de Caborca) y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos", dijo.