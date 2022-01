A plena luz del día: 'Bala perdida' causa pánico en Ciudad Obregón y moviliza a la Policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado miércoles, elementos de la Policía Municipal y Estatal se movilizaron en el centro de Ciudad Obregón luego de que se reportara una 'bala perdida' la cual impactó en un automotor,

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según los primeros informes, el incidente que causó pánico, ocurrió cerca de las 15:50 horas del día de ayer, 26 de enero, en un taller automotriz ubicado en el callejón Haití y 6 de abril, el centro de la cabecera municipal de Cajeme.

Se detalló que un empleado estaba trabajando en un vehículo sedán, marca Hyundai, modelo 2013, color gris, cuando de repente un proyector de arma de fuego cayó sobre el cristal parabrisas del auto.

El cerrajero llamó a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, pues en ese momento temió por su vida; de inmediato, se movilizaron al área autoridades municipales y estatales.

En el sitio confirmaron el balazo en el auto, no obstante, al cuestionar al trabajador automotriz, este mencionó que no vio a ninguna persona y que no escuchó la detonación del arma.

Tras realizar las primeras diligencias, se determinó que el impactó lo causó un arma larga, sin embargo, no se localizó la ojiva ni el casquillo.

Los uniformados tomaron nota del evento, pero como no se encontraron los indicios balísticos, no se solicitó la ayuda de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Fuente: Staff