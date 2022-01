VIDEO: Atropelló a joven en Edomex y arrastró su moto por más de un kilómetro para huir

Comparta este artículo

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- "Mi hermano quedó inconsciente y tirado en la avenida, afortunadamente no fue arrastrado junto con su moto por más de un kilómetro", afirmó Diana al mostrar los videos en que la motocicleta está atorada bajo la defensa de un auto frente a Plaza San Marcos.

El choque y arrastre de la moto ocurrió la tarde del pasado domingo 2 de enero desde la Plaza San Marcos hasta Calzada La Venta en la zona de la Alpura, donde el conductor de un vehículo Ford Fiesta arrastró la motocicleta por más de un kilómetro, indicó la joven a El Universal.

La moto sacaba chispas, pudo haber explotado y ni así se detuvo, mientras mi hermano quedó tirado inconsciente y sufrió fractura en hombro y golpes", lamentó Diana.

La joven también aseguró que el percance los afectó drásticamente de manera económica: "Ahora estamos endeudados, por el pago de la atención médica y medicamentos, además de que la moto que fue pérdida total, no la había acabado de pagar",

La afectada agregó que han pasado 2 días y no saben nada del responsable, quien no ha sido detenido por la Policía. El Universal solicitó información a las nuevas autoridades de Cuautitlán Izcalli sobre este hecho y no respondieron a la petición.

