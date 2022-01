Zacatecas, Zacatecas.- Luego de que la mañana de este jueves 6 de enero 'amaneciera' el Palacio de Gobierno de Zacatecas con 10 cuerpos sin vida y con signos de violencia, el gobernados David Monreal informó que los responsables ya fueron capturados.

Sicarios que dejaron 10 cuerpos en Palacio de Gobierno ya fueron detenidos: David Monreal

A través de un video que el gobernador de Zacatecas compartió en sus redes sociales, se informó que los responsables que dejaron 10 cadáveres a las afueras del Palacio de Gobierno ya fueron detenidos.

No obstante, mencionó que, debido al proceso de investigación que se sigue realizando, no es posible dar detalles sobre los presuntos responsables.

Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana". aseguró el gobernador de Zacatecas.