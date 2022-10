Ana Angélica asfixió a su bebé de 8 meses porque no dejaba de llorar; ya fue arrestada

Comparta este artículo

Tlajomulco, Jalisco.- Personal de la Unidad de Investigación de Delitos cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes realizaron una investigación que dio como resultado la vinculación a proceso de Ana Angélica M., de 24 años de edad, por el delito de parricidio. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los hechos ocurrieron el viernes 26 de marzo de 2021 al interior de una finca ubicada en la colonia Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En el lugar, la mujer habría asfixiado a su hija de 8 meses de nacida debido a que no dejaba de llorar. Al ver que la menor ya no reaccionaba, le pidió a su pareja sentimental que fuera a pedir ayuda a las instalaciones del DIF de Santa Fe, el cual estaba frente a su domicilio, llegando al lugar con la bebé en brazos manifestando que no respiraba. Al sitio arribó personal de los Servicios Médicos Municipales quienes al revisar a la bebé confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal del Ministerio Público, quien efectuó las investigaciones por lo sucedido determinó la probable responsabilidad de la mujer en la muerte de la niña y solicitó una orden de captura en contra de Ana Angélica M. la cual fue cumplimentado en días recientes y luego fue puesta a disposición del juez que la requería. La autoridad judicial valoró los datos de prueba y decidió vincularla a proceso por el delito de parricidio, dictándole como medida cautelar un año de prisión preventiva.

En otro hecho, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó ayer lunes que Jorge Alberto V., de 40 años de edad, señalado por su presunta participación en el abuso de dos menores de edad, fue vinculado a proceso. El ataque se registró el 25 y 26 de diciembre de 2019 en una finca de la colonia Hacienda Real, en el municipio de Tonalá. Ese día el agresor acudió a visitar a sus hijas, sin embargo, abusó de ellas cuando se encontraban a solas.

Fuente: Tribuna y FEJ