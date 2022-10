Tras días de angustia, localizan con vida a Idelfonso, Dinorah y Alfonso en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de preocupación e incertidumbre vivieron tres familias que sufrieron la desaparición de uno de sus miembros en Ciudad Obregón. Se trata de Jesús Alfonso Medina Torres, Dinorah Guadalupe Camacho Ojeda y Arturo Idelfonso Amezcua, quienes por fortuna ya fueron localizados con vida y se encuentran fuera de cualquier peligro, informaron colectivos de búsqueda y allegados.

El primer caso es el de Jesús Alfonso; el grupo Rastreadoras de Ciudad Obregón informó en redes sociales que este hombre fue encontrado sano y salvo. Y aunque son pocos los detalles que se han ofrecido sobre dónde y cuándo ocurrió este hecho se sabe que su extravío tuvo lugar el pasado domingo 30 de septiembre, cuando salió de su domicilio y no regresó, perdiéndose toda comunicación con él.

La ficha de Jesús Alfonso Medina Torres

El mismo colectivo fue el encargado de dar la noticia del hallazgo de Dinorah Guadalupe, quien ya se encuentra en casa fuera de cualquier peligro. Y de la misma manera se desconocen los pormenores de su reciente localización, sin embargo, está claro que su desaparición ocurrió el lunes 3 de octubre del año en curso en cabecera municipal de Cajeme.

La ficha de Dinorah Guadalupe Camacho Ojeda

Por último está lo ocurrido con Arturo Idelfonso, quien llegó a Ciudad Obregón procedente de Tijuana para reencontrarse con su novia y pedir su mano para casarse, no obstante, después de 2 días en la ciudad desapareció repentinamente, por lo cual se pedía la ayuda de la comunidad para dar con su paradero. Pero afortunadamente, después de su búsqueda, Idelfonso apareció con bien para proponerle matrimonio a Nallely Mendoza, quien al final le dio el sí en una fiesta familiar.

La foto de Arturo Idelfonso Amezcua

Muchas gracias a todos por sus felicitaciones me siento contenta de estar viva, libre de drogas, feliz de que dios me haya dado una nueva oportunidad de poder tener a mi familia, a mis amigos. Doy gracias a dios por todo aquello que antes no valoraba", escribió Nallely en Facebook.