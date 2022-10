Óscar, fotógrafo mexicano, sale de casa y no regresa: Hallan su cuerpo sin vida en el Edomex

Comparta este artículo

Estado de México.- El pasado 08 de octubre se reportó la desaparición de Óscar Ch., un fotógrafo mexicano de 30 años de edad que fue visto por última vez la madrugada de ese día, a las afueras de su vivienda en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Una semana después de ese fatídico evento, se reportó que su cuerpo sin vida apareció en el anfiteatro de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con información oficial, ese mismo 08 de octubre, los amigos de Óscar denunciaron la desaparición del fotógrafo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por lo que la Comisión de Búsqueda de la capital emitió el folio de localización CBP/00744/2022. Asimismo, sus seres queridos, en labores que hicieron para dar con el hombre de 30 años, lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad, en las que se le ve corriendo por la calle República del Salvador; no obstante, no se pudo obtener otro registro, pues las cámaras del C5 de ese punto no sirven.

En la imagen, ficha de búsqueda del fotógrafo Óscar Ch. Foto: Twitter

Ahora, se informó que una semana después de su ausencia, su cuerpo apareció en el anfiteatro de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) en Tlalnepantla, donde seguía en calidad de desconocido. El reporte que presentaron los peritos detallaba que el cadáver presenta múltiples contusiones y fue ubicado por un agentes de la Policía en Tlalnepantla, a 20 kilómetros de donde desapareció.

De acuerdo con amigos del ahora occiso, desde que se supo la desaparición de de Óscar, los familiares no dejaron de acudir a las instituciones para exigir su localización con vida, no obstante, los resultados no fueron positivos. Incluso, información extraoficial señala que la localización del cuerpo se debió a labores de la familia y de los amigos del joven fotógrafo, y que, incluso, la madre del joven no habría sido notificada oficialmente del hallazgo.

Fuente: Tribuna