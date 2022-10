Por secuestro y extorsión, detienen a Irvin en Edomex; se hizo pasar por servidor público

Comparta este artículo

Jilotepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió la vinculación a proceso de Irvin 'N', quien es investigado por su probable participación en el delito de secuestro exprés agravado, hechos ocurridos en mayo de 2021 en el municipio de Jilotepec. De acuerdo con la indagatoria, se pudo determinar que el 28 de mayo del año pasado, el ahora detenido y otro individuo arribaron a un taller mecánico.

Este se ubica en la carretera Jilotepec - San Pablo Huantepec, en la comunidad de Dexcaní Bajo, donde se encontraba el dueño del inmueble y dos de sus familiares. Los implicados se habrían ostentado como servidores públicos y le hicieron saber a la víctima que se encontraba imputada por el delito de abuso de confianza, ya que como mecánico no había arreglado ni devuelto a una persona un vehículo al cual debía hacerle una compostura.

Irvin 'N' y su probable cómplice refirieron al dueño del taller que se llevarían dicha unidad, no obstante, tras realizar una revisión en el sitio no lograron ubicarlo, por lo que sacaron del inmueble a un menor de edad, hijo de la víctima. Los involucrados dijeron a la víctima que a cambio de no llevarse detenido al joven debería firmar un pagaré, en donde se comprometía a pagar en un año y medio una suma económica, de igual forma lo habrían grabado con un teléfono celular.

En dicho video esta persona se comprometía a pagar el dinero. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía mexiquense, por lo que fue abierta una carpeta investigación y con el avance de la misma fue posible establecer la posible participación de Irvin 'N' en los hechos, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra. En una acción conjunta agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Policía Municipal de Toluca cumplimentaron mandamiento judicial en contra de este individuo.

Por lo anterior, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, en donde quedó a disposición de un juez. Con los datos de prueba recabados, la autoridad judicial determinó iniciar proceso legal en contra de este individuo con un plazo de 2 meses para el cierre de investigación complementaria y prisión preventiva como medida cautelar.

Fuente: Tribuna y FGJEM