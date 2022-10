Pánico en Ciudad Obregón: A tempranas horas, voraz siniestro moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada del pasado domingo en inmediaciones de la colonia Esperanza Tiznado, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara el incendio de una casa habitación. Si bien elementos del heroico cuerpo de Bomberos se movilizaron para sofocar las llamas, se informó que gran parte del inmueble sufrió daños.

Autoridades se movilizaron por un siniestro en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo 16 de octubre del 2022, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en las calles Democracia entre Codorniz y Regidores, en la colonia Esperanza Tiznado de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que una mujer se percató de que había humo en su casa, por lo que revisó y vio que llamas se propagaban en el interior.

De inmediato se puso a salvo junto a su familia, y dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que arribaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y elementos del heroico cuerpo de Bomberos del mismo municipio, quienes con una extintora E-07 lograron sofocar las llamas. Momentos después, informaron que el siniestro se habría producido por un corto circuito.

Por fortuna, este evento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, por lo que no fue necesario que paramédicos de la Cruz Roja se hicieran presentes. Sin embargo, el fuego logró dañar varios muebles, y gran parte de la morada. La dueña del inmueble, quien se identificó como Elsa Elda Q. Ch., de 58 años, no cuantificó el monto de las pérdidas materiales. Luego de enfriar la vivienda, las autoridades se retiraron.

