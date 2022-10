Macabro hallazgo: Bomberos de la CDMX apagan incendio de auto y encuentran cuerpo calcinado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes, se reportó el incendio de un automotor en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX). Luego de que el heroico cuerpo de Bomberos capitalino lograra sofocar el siniestro, se informó que encontraron un cuerpo humano calcinado, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para la realización de las diligencias correspondientes.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy martes 18 de octubre del 2022, en las calles Miguel Ocaranza y Barranca del Muerto, en la colonia Merced Gómez de la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX. Se detalló que un vehículo comenzó a arder en llamas, por lo que las autoridades fueron advertidas a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad arribaron a la escena agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

Luego de varios minutos de trabajo, en los que además los efectivos redirigieron la circulación para evitar más incidentes, los Bomberos lograron apagar el incendio, el cual dañó totalmente el vehículo. Sin embargo, mediante sus redes sociales oficiales informaron que al interior del automotor yacía un cuerpo humano, el cual estaba calcinado. El caso pasó a manos de la FGJ-CDMX, quienes indagan la identidad de la víctima y si el siniestro fue provocado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Segundo incendio en CDMX moviliza al heroico cuerpo de Bomberos

No obstante, este no fue el único siniestro de automóvil que se reportara esta noche, en la misma delegación. Según información del cuerpo de Bomberos, cerca de las 03:31 horas de este martes, tuvieron que movilizarse a la colonia Barrio Norte para dar atención a un reporte de incendio. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte que indique que los incendios están relacionados.

Fuente: Tribuna