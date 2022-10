Iba a su trabajo: Joven muere atropellada mientras bajaba del camión; la dejó en carriles centrales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al filo de la media noche del martes 18 de octubre, elementos de emergencia se dirigieron a la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la alcaldía Venustiano Carranza debido a que recibieron el reporte de una mujer lesionada cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica pues de acuerdo con testigos, había sido atropellada por otro vehículo justo en el momento en que bajaba del camión de pasajeros con destino a su lugar de trabajo.

La joven de 24 años de edad se desempeñaba como dependienta de una tienda de autoservicio y para llegar al sitio, tenía que hacer uso del transporte público; no obstante, el chofer detuvo la unidad en los carriles centrales y no al filo de la banqueta, por lo que la fémina terminó por ser arrollada por una unidad que transitaba en el carril conjunto. Paramédicos fueron los que dieron primeros auxilios a la mujer por quien ya no se pudo hacer nada ya que carecía de signos vitales.

La Calzada Ignacio Zaragoza es además de una de las avenidas más grandes y transitadas a cualquier hora del día, también carece de iluminación, por lo que al descender de un punto con alto riesgo, no fue vista por el resto de los automovilistas exponiendo así su integridad física. De ahí que la mujer fuera arrastrada por al menos 30 metros causando su deceso de manera instantánea.

A través de las redes sociales circuló un vede donde se muestra a elementos de la Secretaría de seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acordonar la zona donde se dio este lamentable accidente, mismo al que acudieron elementos periciales de la Fiscalía capitalina para levantar el cuerpo y con ello, abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer los hechos. En cuanto al chofer responsable del atropello, se dio a la fuga mientras que del conductor del camión que no se orilló para permitirle el descenso, tampoco se supo nada.

Por ello, se reveló que con apoyo de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se buscará dar con el responsable de quien se dijo, se dirigía hacia el circuito interior. La occisa no fue identificada manera inmediata pero se espera que en las siguientes horas la Fiscalía de la CDMX encabezada por Ernestina Godoy de más detalles al respecto.

Fuente: Tribuna