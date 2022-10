Lamentable: Joven se asoma para saber si el Metro se aproxima y convoy lo mata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles 19 de octubre, un joven perdió la vida al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, lo que causó un gran impacto entre los usuarios pues el deceso ocurrió en la denominada hora pico, que es cuando la red de transporte más demanda tiene debido a que muchos lo usan para llegar a tiempo a su casa luego de haber concluido labores en el trabajo o recinto educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el finado al parecer estaba presionado por llegar a tiempo a su destino, por lo que con frecuencia se asomaba a las vías del Metro para así saber si el tren estaba por arribar a la estación o bien, si todavía demoraría en hacerlo, por lo que en una de las varias veces que repitió la acción, no notó que el convoy sí estaba llegando y recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer abruptamente al suelo.

Este deceso tuvo lugar en la estación Hidalgo de la Línea 3 que va desde Indios verdes y hasta Universidad, lugar al que arribaron los cuerpos de emergencia para dar primeros auxilios al lesionado quien continuaba tendido en el suelo donde ya se apreciaba una gran cantidad de sangre. El joven fue llevado a un hospital cercano para recibir atención médica pero ahí los médicos informaron que no podía hacerse nada para estabilizarlo, por lo que fue declarado sin vida.

Con frecuencia, el Metro de la CDMX es escenario de varios accidentes, la mayoría de ellos de personas que lamentablemente atentan contra su integridad al arrojarse a las vías; sin embargo, también se han reportado accidentes de este tipo, lo que lleva con frecuencia a pedir que los usuarios no rebasen la línea amarilla para así no exponerse a algún tipo de accidente, al tiempo que, una vez dentro del tren, no se viaje recargado en las puertas y mucho menos sentados en el pasillo, normas que se ignoran la mayoría de las veces.

Además de los accidentes que se puedan ocasionar dentro del Metro de la CDMX, ha habido ocasiones en donde los conductores desempeñan sus funciones en estado inconveniente; ejemplo de ello fue el del pasado 18 de octubre donde un conductor fue captado en estado de ebriedad a la altura del Metro Xola de la línea 2 que va de Cuatro Caminos a Taxqueña. Por este evento, el sujeto en cuestión fue cesado.



Fuente: Tribuna