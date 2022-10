Ejecutan a tiros a seis personas al interior de una fiesta en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la noche del pasado jueves 20 de octubre, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ocurrió el asesinato de seis personas del sexo masculino, los cuales fueron sorprendidos por las balas, esto luego de que se encontraban en una fiesta, en la cual ingresaron a la fuerza sujetos, desconocidos, quienes posteriormente huyeron de la zona.

El suceso violento tuvo lugar al filo de las 23:00 horas, sobre la calle Herreros esquina con Tamazunchale en la colonia Buenos Aires, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas corporaciones policíacas, las cuales reaccionaron ante la activación del código rojo por las múltiples detonaciones de arma de fuego

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que entre los ejecutados se encontraban Omar O. A., quien era un expolicía federal y ex director de Policía en Santa Catarina en 2011, mismo que desafortunadamente ya no respondió a los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, los cuales estuvieron presentes de manera oportuna pero no pudieron hacer nada.

Autoridades trabajan en la zona

Hasta el sitio llegaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio con el cordón amarillo, todo con el fin de que los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE) comience con las primeras averiguaciones, además de las apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por el momento se conoce todos los ahora occisos ya fueron enviados con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ciudad de Monterrey, donde le practicarán su respectiva necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes.

