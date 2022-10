¿Los reconoces? Sujetos lanzan machetes a un perro; autoridades los buscan

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- Los casos de maltrato animal que son difundidos en redes sociales desafortunadamente son más cada día; no obstante, es también este tipo de materiales los que ayudan a que las autoridades abran carpetas de investigación y con ello, se busque dar con el paradero del o los posibles responsables pues esta práctica corresponde a un delito que esta tipificado y el cual se castiga con hasta seis años de cárcel más una multa que permita reparar el daño.

En esta ocasión se ha hecho viral cómo dos hombres persiguen con machetes a un can mientras circulan por la calle Tejocotes ubicada en la colonia Las Huertas Primera Sección, en el municipio de Naucalpan. Los agrores incluso bajan de una camioneta armados con estos artículos y persiguen al animal quien corre para ponerse a salvo. Al no alcanzarlo, uno de ellos lanza el machete con el objetivo de dañar al cuadrúpedo pero éste está fuera de su alcance.

El video fue captado por cámaras de seguridad de dicho municipio y en el se observa la fecha del pasado 19 de octubre. Al ser viral, las autoridades locales y estatales, en concreto, la Fiscalía General de Justicia del Estado, intervinieron al asegurar que los agresores ya son buscados para así ser castigados por maltrato animal. No obstante, al desconocerse su identidad, se ha pedido a la ciudadanía apoyo para ubicarlos y detenerlos a la brevedad.

"Personal de la Policía de Investigación (PDI) llevan a cabo las diligencias pertinentes a fin de dar con el paradero de los posibles responsables, quienes aparecen en videos cuando agreden a los animales con objetos punzocortantes", destacó al dependencia en redes.

Foto: captura de pantalla

Este material ha causado indignación entre los usuarios quienes señalaron que no se observa algún motivo aparente por el cual el can fue perseguido de esta manera; incluso asociaciones animalistas recordaron que los animales no tienen manera de defenderse y por ello, pidieron a la Fiscalía del Estado no dar carpetazo al asunto y castigar a los responsables de quienes se han difundido fotos para así procesarlos por este delito.

En repetida ocasiones, la difusión de este tipo de material ha llevado a que las autoridades intervengan y no son aseguren a los animales maltratados, sino que también se aplica la multa y sentencia correspondiente. La más alta conocida fue la del envenenamiento a los perros de rescate por lo que el agresor recibió 10 años tras las rejas. Otros casos incluso señalan que los agresores tienen prohibido volver a tener mascotas bajo su resguardo y oros deben pagar los daños cometidos contra el animal.