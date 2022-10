Tragedia: 'Abuelito' cae a las vías del Metro de la CDMX y muere atropellado por un convoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este viernes en inmediaciones de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), luego de que se reportara que un adulto mayor cayó a las vías del tren y que este fue atropellado por un convoy; lamentablemente, murió de forma instantánea. A la brevedad, autoridades se movilizaron para levantar los restos.

De acuerdo con los primeros reportes, y con la información compartida por el STC Metro a través de sus redes sociales oficiales, el incidente ocurrió la mañana de este viernes 21 de octubre del 2022, poco antes de las 06:00 horas, tiempo local, en la estación Consulado, de la Línea 5, también conocida como Línea Amarilla, la cual va de Politécnico a Pantitlán. Se detalló que una persona cayó a las vías, fue atropellada y murió.

Tras este incidente, el cual aún no se esclarece como accidente o suicidio, el servicio se suspendió durante 15 minutos, aproximadamente, según informaron las autoridades del Metro; también hubo un cierre parcial en la estación, para evitar aglomeración. Medios locales señalaron que la persona que cayó fue un masculino que tendría 65 años de edad, no obstante, su identidad aún no ha sido confirmada.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

A las afueras de la estación del Metro, se apreció a una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias médicas (ERUM), de la cual paramédicos confirmaron el deceso del masculino. Luego de esto, elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se hicieron presentes en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y realizar las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna