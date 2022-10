Personas armadas terminan con la vida de José Luis tras acribillarlo en Zacatecas

Comparta este artículo

Zacatecas, Zacatecas.- Durante la noche del pasado viernes 21 de octubre, en la capital del estado de Zacatecas, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, el cual era identificado como José Luis, de 19 años de edad, quien fue sorprendido por las balas tras encontrarse caminando de forma tranquila por la vía pública, en cuando a los agresores, estos huyeron sin dejar rastro.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, sobre la calle segunda de Matamoros del barrio de La Pinta, en el ya mencionado asentamiento zacatecano, donde se movilizaron agentes de las distintas corporaciones policíacas, esto tras atender un llamado a las líneas del 911, sobre una persona que fue atacada a balazos por desconocidos.

Autoridades llegan al sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el fallecido era una persona de aproximadamente 19 años de edad, quien ya no respondió ante los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes al ver que ya no presentaba respiración procedieron en retirarse, dejando todo a manos de los especialistas forenses, no sin antes proceder en colocarle la sábana azul.

Acordonan el sitio del crimen

Hasta el sitio llegaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio con el cordón amarillo, todo con el fin de que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) comience con las primeras averiguaciones, además de las apertura de una nueva carpeta.

Por el momento el cuerpo del ahora occiso ya fue trasladado con rumbo hacia las inmediaciones del anfiteatro del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) con sede en la ciudad de Zacatecas, donde le realizarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio.

