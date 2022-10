Originario de Ecatepec, el responsable de atropellar a 2 personas en la Feria de Pachuca

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Durante la celebración de la Feria de Pachuca, en el estado de Hidalgo, se presentó un fatídico momento la madrugada del sábado 22 de octubre en donde una riña terminó con el atropello de dos personas, entre ellas una mujer quien fue reportada con graves lesiones. El agresor, quien conducía una camioneta, intentó escapar del lugar pero no tomó precauciones en torno a quienes estaban delante de él.

De acuerdo con los primeros reportes, los asistentes a este evento acudieron con la intención de ser partícipes del concierto de Alfredo Olivas; sin embargo, al término del evento comenzó una pelea, misma que fue grabada por los testigos quienes permitieron dar a conocer este terrible accidente en el cual se reveló, el agresor viajó desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, lugar al que presuntamente planeaba escapar.

Cabe destacar que además de filmar la riña y por en de el atropello, testigos impidieron que el agresor huyera, lo que permitió que éste fuera detenido por las autoridades locales al tiempo que emitieron un comunicado de prensa para así saber más sobre esta lamentables hechos que opacaron las celebraciones. El agresor, un sujeto de 34 años de edad quedó de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales a modo de determinar su situación llega.

Advertencia, las imágenes pueden herir susceptibilidades. Se recomienda discreción.

"La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Policía Estatal, aseguró a un individuo por su presunta responsabilidad en el atropellamiento de una persona del género femenino en el estacionamiento de la Feria San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2022", informó la dependencia en un comunicado.

Foto: Twitter @SSP_Hidalgo

La Feria de Pachuca no ha sido exenta de conatos de violencia; incluso se ha revelado que este terrible momento es el segundo que se registra al interior del recinto pues durante la presentación del cantante Luis Conríquez, los asistentes también protagonizaron una pelea que derivó no solo en la cancelación del evento, sino que además el artista fue sacado del lugar rodeado de escoltas para salvaguardar su integridad. No obstante, solo se habla de un detenido quien es el responsable del atropello a las dos personas.

Fuente: Tribuna