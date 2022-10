Conductor del Metro de la CDMX fue detenido y trasladado a prisión; le imputan este delito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los conductores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital mexicana, cuando realizan su trabajo piden a los usuarios no obstruir las puertas, evitar rebasar la línea amarilla y claro, no recargarse en las puertas cerradas a modo de evitar accidentes; sin embargo, pese a que se hacen estas recomendaciones de seguridad, un conductor operaba un tren de la Línea 2 en estado de ebriedad, lo cual quedó evidenciado a través de videos que ya circulan en las redes sociales.

Por si fuera poco, también se difundió el momento exacto en que el sujeto en cuestión es sometido a una prueba de alcoholímetro, misma que da positivo aunque esto no evitó que pidiera apoyo a las autoridades para guardar silencio, pues de descubrirse que abusó de los tragos en horas laborales, sería despedido de manera inmediata. Aún así, se interpuso una demanda oficial en su contra por haber arriesgado la vida de los usuarios.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el operador en cuestión identificado como Erick 'N', fue detenido la noche del pasado lunes 24 de octubre y se le imputa el delito de tentativa de homicidio, esto debido a que llevó las puertas contrarias al anden abiertas mientras se dirigía a la estación Xola de la línea azul que va desde Cuatro Caminos y hasta Taxqueña.

"Agentes de @PDI_FGJCDMX cumplimentaron una orden de aprehensión solicitada y obtenida por el Ministerio Público", destacó la dependencia capitalina.

Foto: captura de pantalla

Fue en días pasado que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya había una denuncia penal en contra del sujeto antes mencionado, al tiempo que Guillermo Calderón, director del STC Metro, estaba al tanto de los hechos y ya trabajaba para reforzar al seguridad, tanto de los usuarios como en la capacitación de los choferes de esta red de transporte público que es de las más usadas de la urbe.

Luego de este asunto mediático, los conductores del Metro capitalino pidieron no estigmatizar al resto de los trabajadores por lo sucedido el pasado martes 18 de octubre en la línea 2, aún cuando en redes sociales se han hecho virales momentos donde las puertas van abiertas, la mayoría debido a fallas mecánicas de los convoyes y no de actos de descuido hechos por los trabajadores. Asimismo, se pidió respetar las medidas de seguridad del Metro, en especial donde se recuerda a los usuarios no viajar en puntos no permitidos como sin el techo o la unión entre vagones, que desafortunadamente se ha hecho una práctica común.

Va al Reclusorio

Tras la detención del antes mencionado, la Fiscalía capitalina confirmó que ya fue ingresado al Reclusorio Norte de la CDMX debido a que la detención ocurrida en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, se cumplió con apego a la ley. Este traslado ocurrió la mañana del martes 25 de octubre donde permanecerá en prisión mientras las investigaciones avanzan. En los siguientes días la dependencia definirá su situación jurídica, misma que informará de manera puntual a través de sus canales de comunicación oficial.

Fuente: Tribuna