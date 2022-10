Tras acusaciones de drogar a una joven, autoridades de la CDMX clausuran bar de Santa Fe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes 21 de octubre, una joven acudió a un bar denominado Hookah ubicado en Santa Fe, al poniente de la capital mexicana donde presuntamente fue drogada, acción que evidenció su madre a través de un audio que se hizo viral el pasado martes 25 de octubre y por lo que las autoridades capitalinas informaron, se abriría una careta de investigación para esclarecer el caso.

A través de dicho audio, la mujer insiste en que su hija acudió a una fiesta en el recinto de la alcaldía Cuajimalpa en compañía de cuatro jóvenes más. "Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba; yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas, que no encontraban a mi hija; que ya se había acabado la fiesta", indica la mujer que viralizó esta denuncia.

De acuerdo con lo expuesto por la madre de la víctima, rastreó la ubicación del celular de la joven el cual le indicaba que continuaba en dicho establecimiento, por lo que luego de buscarla en conjunto con el resto de las amigas, ésta fue localizada en el estacionamiento, mismo que funge como una bodega aunque estaba en estado inconveniente; sin embargo, remarcó que alcanzó a decirle que no recordaba nada de lo sucedido.

"Estaba despertando de un sueño muy profundo", se escucha en el audio.

Sellos de suspensión fueron colocados en el establecimiento

Aunque tras realizarle estudios toxicológicos los resultados arrojaron negativo, médicos indicaron a la mujer que posiblemente fue adormecida con escopolamina, la cual es una sustancia que provoca sueño de manera inmediata y por lo que se iniciaba una investigación más exhaustiva a modo de revelar qué fue lo que ocurrió pues el mismo establecimiento reconocía los hechos pero negaban el suministro de drogas.

"No hay prueba alguna de que el personal haya estado implicado o involucrado activamente en lo sucedido", indicaron mediante un comunicado de prensa.

Tras la denuncia que cobró relevancia en redes sociales, las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa acudieron al lugar para colocar sellos de clausura, evento que sucedió este miércoles 26 de octubre al rededor de las 03:00 horas, tiempo local, y el cual fue confirmado por Adrián Rubalcava, alcalde de esta demarcación. Con base a lo expuesto por la Fiscalía de la CDMX encabezada por Ernestina Godoy, la víctima no ha presentado una denuncia formal aunque la carpeta se abrió por noticia criminal.

Fuente: Tribuna