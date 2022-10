Ciudad Obregón: En operativo para rescatar a 'levantado', autoridades detienen 3 presuntos sicarios

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado miércoles se reportó una intensa movilización en inmediaciones de la colonia Nueva Palmira, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora; en esta estuvieron involucrados elementos del Ejército mexicano, así como agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes realizaron un operativo para rescatar a una persona que presuntamente estaba privada ilegalmente de su libertad.

Autoridades detuvieron a tres presuntos sicarios en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 26 de octubre del 2022, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en la calle Coahuila, entre Plutarco Elías Calles y Águila, en la colonia Nueva Palmira, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que las autoridades realizaban un recorrido cuando lograron ubicar a tres presuntos sicarios que tenían a una persona en calidad de 'levantada' al interior de una vivienda en la dirección referida.

Información extraoficial puntualizó que la privación ilegal de la libertad de esta víctima, de quien aún no se revela el nombre, ocurrió en la colonia Óscar Russo Vogel, no obstante, no se compartieron más datos. Las autoridades lograron detener a los tres presuntos generadores de violencia, además, aseguraron armas de alto poder, un vehículo tipo pick up marca Dodge, Dakota, modelo 2005, la cual tenía sujetada un remolque; este lo habrían utilizado para 'levantar' al afectado.

Finalmente, se dijo que los presuntos sicarios, quienes pertenecerían a un grupo criminal de la zona, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR); luego de que se realicen las pesquisas y diligencias correspondientes, los tres sujetos serán llevados a la capital de Sonora, donde quedarán a disposición de las autoridades federales junto con el armamento asegurado.

