Ciudad Obregón, zona de guerra: Desconocidos balean un domicilio y le arrojan una granada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 28 de octubre, al poniente del municipio de Cajeme, ocurrió un ataque armado en contra de un domicilio, al cual incluso hasta le arrojaron una granada, provocando que se desatara el caos entre los vecinos, quienes pudieron apreciar en la zona al artefacto bélico al exterior de una casa.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas sobre la calle Castilla entre Córdoba y Toledo, el fraccionamiento Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas corporaciones policíacas, las cuales reaccionaron ante la activación del código rojo por las múltiples detonaciones en contra de una casa.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que la granada no explotó afortunadamente, sin embargo, ahí quedó en la zona activada, por lo que esta corría el riesgo de estallar de un momento a otro, por lo que autoridades procedieron en retirarla, esto al usar unos trajes especiales para que no los afectara, además de evitar que hubiera personas lesionada, pues no hubo vidas que lamentar.

Autoridades llegan a la zona

Al sitio llegaron los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio, con el fin de que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comiencen con las averiguaciones previas, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por ahora, se sabe que la granada ya fue retirada y enviada con los especialistas para desactivarla debido al gran peligro que representa a los alrededores, esto para después ser examinada por parte de los especialistas.

Fuente: Tribuna