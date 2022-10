CJNG: Balacera en Jalisco ocurrió en intento de secuestro hacia empresario, confirma AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 03 de octubre, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre la agresión armada que se reportó el pasado domingo en inmediaciones del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Detalló que este ocurrió porque intentaron secuestrar a un empresario.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Zapopan, Jalisco. Foto: Twitter

En la 'mañanera' de este día, López Obrador lamentó la balacera que se desató la tarde del 02 de octubre en Zapopan, Jalisco, la cual fue documentada y difundida en redes sociales. Asimismo, compartió detalles del informe preliminar, el cual señala que el ataque armado se desató porque un grupo criminal, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), intentó secuestrar a un empresario; en este hecho violento intervino el Ejército mexicano.

López Obrador puntualizó que en este hecho violento una persona perdió la vida, y que hubo heridos, tanto sicarios del CJNG como escoltar de la víctima, un empresario mexicano que se dedicaría a la venta y compra de automotores: "lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia", señaló el presidente.

Finalmente, AMLO señaló que el Ejército mexicano intervino también en la balacera en Jalisco, mención con la que volvió a resalar su labor en tareas de seguridad pública en México. También detalló que fueron asegurados automóviles, armas y equipamiento táctico con insignias del CJNG, grupo criminal al que se le atribuye este ataque armado.

Esto es muy importante subrayarlo, si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir [...] A veces antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en teas de seguridad porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaba, porque legalmente estaban impedidos, ahora sí participan", declaró el mandatario.