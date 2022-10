Terror en Cajeme: Sujetos balean vivienda de matrimonio jubilado en la Villa Fontana

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los primeros minutos de este lunes 3 de octubre, un grupo de sujetos desconocidos dispararon contra un domicilio de la colonia Villa Fontana, donde reside un matrimonio jubilado. Los hechos se registraron durante la madrugada, en el inmueble ubicado por la calle Austria, aunque por temor, el incidente fue denunciado hasta siete horas después.

El reportante, un hombre de 62 años, mencionó que cuando se encontraba en su cama tratando de dormir, escuchó varias detonaciones por fuera de su vivienda. Agregó que en un principio pensó que se trataba de cohetes, por lo que se asomó por la ventana, pero al revisar dentro de la casa, detectó daños provocados por los proyectiles de arma de fuego.

Mencionó que en ese momento no denunció lo ocurrido para no asustar a su esposa, por lo que esperó a que amaneciera para llamar al 911 y reportar los hechos a las autoridades. Las víctimas aseguraron ser jubilados y no tener problemas con nadie, por lo que desconoce de dónde provino el ataque.

En la cochera se halló una ojiva de bala, sin casquillos percutidos, pero si se presentaron daños en la pared de enfrente y en la puerta principal. De lo anterior se notificó a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por lo que se ordenó resguardar el sitio mientras ellos se encargaron de procesar el área donde se produjo este ataque.

Un muerto y una lesionada en ataque armado

En otro ataque armado suscitado la madrugada del lunes 3 de octubre, murió un joven de 18 años, identificado como Luis Omar 'El Tanque', y una mujer se encuentra en estado crítico de salud, tras ser agredidos a balazos en la colonia Cajeme, en las calles Ramón Yocupicio y Lázaro Cárdenas, poco antes de la 1:20 horas.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vía pública con un impacto de bala en la cabeza, mientras que la herida, identificada como Karla Isabel, de 25 años, fue llevada en un principio al hospital del Isssteson, para después ser trasladada a otro sitio, al ser considerado como grave su estado de salud al tener un impacto de bala en la espalda y otro en el cuello, así como otras lesiones.

La pareja fue atacada por desconocidos al encontrarse en la calle; en los alrededores quedaron tres casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. La escena del crimen fue delimitada y entregada a personal de Servicios Periciales de la FGJE.

Fuente: Tribuna