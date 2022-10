Código Rojo en Ciudad Obregón: Agresión armada causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado martes en inmediaciones de la colonia Infonavit Yukujimari, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se reportara una agresión armada en plena vía pública. Trascendió que este hecho violento no dejó heridas ni víctimas mortales que lamentar, sin embargo, una vivienda recibió múltiples impactos de bala.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se reportó la tarde del pasado martes 04 de octubre del 2022, alrededor de las 17:40 horas, tiempo local, en la calle Huírivis, entre Bacatete y Pótam, en la colonia Infonavit Yukujimari, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un comando armado arribó a la dirección referida y que, sin mediar palabra alguna, abrió fuego contra un inmueble en repetidas ocasiones; posteriormente, los gatilleros huyeron hacia un rumbo desconocido.

Vecinos del sector que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). Al llegar a la escena y encontrarse con múltiples casquillos de arma percutidos, los efectivos acordonaron el perímetro y pidieron apoyo a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Los peritos criminalistas realizaron el levantamiento de las evidencias, los cuales serían casquillos de arma corta calibre .9 milímetros. Las autoridades señalaron que esta agresión no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, debido a que la balacera se dio cerca de una escuela pública, vecinos denunciaron sentir terror, aunque no hay reportes de ataques de pánico o de ansiedad. Las investigaciones por este tiroteo continuarán.

Fuente: Tribuna