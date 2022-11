Fatídico accidente en Cajeme: En maniobra para evitar fuerte colisión, vehículo cae a dren

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: un automotor cayó a un dren, debido a que intentó evitar colisionar contra otra unidad, según lo narrado a las autoridades. Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un accidente en Cajeme. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 31 de octubre del 2022, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, por las calles Fresno y 500, en el Valle del Yaqui, en el municipio sonorense Cajeme. Se detalló que un vehículo de la marca Renault, línea Oroch, modelo 2021, color plateado y porta placas del Estado de Michoacán iba circulando por la calle Fresno, cuando antes de llegar a la calle 500 se presentó un incidente.

Un automotor que iba delante del Renault, el cual jalaba un remolque, disminuyó la velocidad. Ante esto, para evitar que se generara un choque por alcance, el conductor del pick up se salió del camino a su derecha, sin embargo, cayó al dren secundario del Valle del Yaqui. La unidad quedó volcada sobre su costado derecho, por lo que fue necesario dar aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes tomaron nota del asunto. Trascendió que el conductor de la unidad volcada se identificó como René S. C., de 45 años, y que este no presentó lesiones ni heridas que requirieran atención hospitalaria, por lo que no se solicitó apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Las pérdidas materiales se cuantificaron en aproximadamente ochenta mil pesos mexicanos, según información extraoficial.

Fuente: Tribuna