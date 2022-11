Yaretzi y Jesús ya están en casa: Localizan a los adolescentes desaparecidos en Edomex

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con colaboración de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, localizaron en esa entidad federativa a dos adolescentes de nombre Yaretzi Alejandra González Arenas y Jesús Apolinar Crisostomo Guerrero, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el 22 de octubre de 2022, en la localidad de San Agustín, municipio de Ecatepec.

Derivado de los reportes realizados por el extravío de los menores de edad, los cuales habían sido vistos por última vez el pasado 21 de octubre, elementos de la Policías de Investigación (PDI) realizaron diversas diligencias de búsqueda para su localización, además fue solicitada la colaboración de autoridades del estado de Puebla, donde al parecer se hallaban. Los dos adolescentes fueron ubicados por la PDI en el municipio de Zaragoza, Puebla, en buen estado de salud.

Yaretzi Alejandra de 14 años y Jesús Apolinar de 16, refirieron que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito. Posteriormente fueron trasladados a Ecatepec, para ser presentados ante el Ministerio Público. Hace unos días, familiares de la adolescente se manifestaron bloqueando la autopista México - Pachuca para exigir que se agilizara la búsqueda, no obstante, las investigaciones para localizarla estaban por concluir.

Al sitio llegó personal de la Fiscalía de personas desaparecidas del Estado de México para brindar atención. Los funcionarios se comprometieron a continuar con la búsqueda, siempre y cuando quienes se manifestaban retiraran el bloqueo.

Rosario Arenas, la madre de Yaretzi Alejandra, comentó durante la manifestación en la carretera que el 21 de octubre su hija asistió a la escuela, pero no regresó a su domicilio: "Tengo 8 días que no veo a mi niña, yo la llevé a la escuela, salió y me habló para decirme que ya iba para la casa, pero ya no llegó. Me quedé esperando. Mi niña va en la preparatoria 259 de San Agustín".

Fuente: Tribuna y FGJEM