Ciudad Obregón: Agresión armada en plena vía pública causa pánico entre los vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Ladrillera, en la cabecera municipal de Cajeme, en Sonora, luego de que se desatara una agresión armada en plena vía pública. Vecinos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 10 de noviembre del 2022, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, en la calle Yaqui, entre Michoacán y Aguascalientes, en la colonia Ladrillera, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que, supuestamente, un sujeto, el cual hasta ahora no ha sido identificado, llegó al sitio y abrió fuego al aire; luego de la balacera, este huyó hacia un rumbo desconocido.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Testigos que escucharon las múltiples detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), además de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En el sitio encontraron múltiples casquillos percutidos, los cuales serían de arma larga.

El perímetro quedó asegurado para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora(FGJE) realizara las diligencias correspondientes. En tanto, los efectivos entrevistaron a los residentes del sector para recaudar evidencias del tiroteo. Trascendió que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar; no obstante, el supuesto gatillero aún no ha sido identificado por las autoridades.

