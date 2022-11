Violencia en Hidalgo: Encuentran el cadáver de un hombre sobre las aguas de un río

Comparta este artículo

Huejutla, Hidalgo.- Durante la tarde de este jueves 10 de noviembre, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino, el cual se encontraba flotando sobre un río de la localidad, sin conocerse por el momento las causas de su deceso debido a que una de sus sandalias quedó a la orilla.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, sobre las inmediaciones del río de la comunidad de Santa Catarina, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización por parte de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, las cuales reaccionaron ante la activación del código rojo por el siniestro hallazgo en la zona.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el fallecido respondía al nombre de Juan, el cual había salido de su domicilio particular durante la mañana, pero ya no regresó, al ser encontrado de forma trágica, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana no pudieron hacer nada para salvarle la vida, debido a que ya tenía varias horas de haber fallecido.

Autoridades trabajan en la zona

Hasta la zona del crimen acudieron los agentes en activo de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo de la zona, con el fin de que el personal de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE) iniciara con las indagatorias previas, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por el momento, se conoce que el cadáver ya fue enviado con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) esto en la capital de la entidad, donde le practicarán su respectiva autopsia de ley, además de los trámites legales correspondientes para descartar que se trate de un homicidio.

Fuente: Tribuna